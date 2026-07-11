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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Türkiye’nin envanterinde yer alan S-400 hava savunma sistemlerinin bir Körfez ülkesine satılabileceğine ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken İngiliz basını, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İngiliz merkezli The Middle East Eye, Rusya hükümeti, Türkiye’deki S-400 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılması ihtimaline sıcak baktığını yazdı. Konuya ilişkin konuşan kaynaklar, müzakerelerin henüz tamamlanmadığını ifade ederken

Kremlin de Türkiye ile sistemlerin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda temaslar yürüttüğünü açıkladı. Kremlin’den, hava savunma sistemlerinin BAE’ye satılmasına sıcak bakıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

“NEDEN OLMASIN?”

Türk kaynaklar, BAE'nin halihazırda Pantsir gibi Rus hava savunma sistemlerini işlettiğini ve savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla silah tedarikini çeşitlendirdiğini kaydederken Rus bir kaynak, Türkiye'nin S-400'leri BAE'ya satma fikri hakkında “Neden olmasın?” yanıtını verdi. Aynı zamanda üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar bulunduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nihai bir karar vermesi gerektiğini söyleyen kaynak, satışın gerçekleşmesi durumunda anlaşmanın Türkiye ile BAE arasında olacağı için ABD yaptırımları kapsamına girmeyeceğini bildirdi.

“TÜRKİYE’DEN BAZI TAVİZLER İSTENEBİLİR”

Kaynaklara göre Moskova, daha önce çıkan aksi yöndeki haberlere rağmen Türk sistemlerini geri almayı reddetmişti. Ankara’nın, S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satışı için görüşmelere başlandığını kamuoyuna duyurmayı planladığı resmi açıklamanın ise gerekçesi belirtilmeksizin iptal edildiği ifade edildi.

Ankara’daki kaynaklar, satışın gerçekleşmesi karşılığında Moskova’nın Türkiye'den bazı tavizler isteyebileceğini iddia ederken Türkiye'nin Rusya ile olan kritik doğal gaz anlaşmasının henüz yenilenmediği ve bu konudaki müzakerelerin devam ettiği hatırlatıldı. Aynı zamanda bir Avrupalı yatırımcı, Moskova'nın savaş sürecinde İran'a verdiği insansız hava aracı ve balistik füze desteği sebebiyle BAE ile Rusya arasında bazı gerilimlerin de bulunduğunu belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye ile Rusya arasında, 2017 yılında S-400 Hava Savunma Sistemi tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında ilk S-400 bileşenlerinin Türkiye’ye teslimatı 2019 yılında başlamıştı.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI

Daha sonra ise Washington yönetimi S-400 füzelerinin radarları aracılığıyla F-35’lerin gizlilik ve yazılım teknolojisi sırlarını ele geçirebileceğini ileri sürerek Türkiye’yi F-35 üretim programından çıkarmış ve uçakların teslimatını da askıya almıştı.