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Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, İngiltere Premier Lig kulüplerinin transfer gündemine girdi.

ARSENAL, CAN UZUN İÇİN TEMASLARA BAŞLADI

İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre Arsenal, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un transferi için temas kurdu.

Londra temsilcisinin genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken Alman kulübünün transfer için 60 milyon Euro bonservis talep ettiği ileri sürüldü.

ÜÇ PREMIER LİG KULÜBÜ DAHA TAKİP EDİYOR

Arsenal'in yanı sıra İngiltere Premier Lig'den üç kulübün daha Can Uzun'u yakından takip ettiği belirtildi.

Habere göre; Aston Villa, Brighton ve Everton da 20 yaşındaki milli futbolcunun performansını izleyen takımlar arasında yer alıyor.

Genç oyuncunun Bundesliga'da gösterdiği performans, İngiliz kulüplerinin transfer ilgisini artırdı.

GALATASARAY DA TRANSFERİYLE İLGİLENMİŞTİ

Can Uzun'un adı sezon başında Galatasaray ile de anılmıştı.

Eintracht Frankfurt'ta kariyerine devam eden Can Uzun Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

CAN UZUN'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon 6 resmi karşılaşmaya çıkan Can Uzun, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

20 yaşındaki milli futbolcu, toplam 7 gole doğrudan katkı sağlayarak hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekti.