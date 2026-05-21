Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor.

Yeni sezonda kadrosunu dünya yıldızı isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı

İNGİLİZ BASININDAN HEYECANLANDIRAN TRANSFER İDDİASI

İngiliz basınından sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

SALAH FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Caught Offside'ın haberine göre; kariyerine Avrupa'da devam edebilmek için Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik teklifleri geri çeviren Salah, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

MAAŞ BEKLENTİSİ 12-13 MİLYON EURO CİVARINDA

Fenerbahçe'nin Salah'a ilk görüşmelerde gayriresmi bir teklif sunduğu ve 33 yaşındaki yıldız oyuncunun 12-13 milyon Euro civarında bir maaş beklentisi içerisinde olduğu ifade ediliyor.