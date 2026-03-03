ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından İran’ın misilleme atışları dünya ekonomisini sarstı. Piyasalarda ise sert dalgalanmalar oldu. Bu noktada pek çok yatırımcı geleceğe dair neler olacağını merakla bekleniyor.
İngiliz araştırma şirketi duyurdu: Altın için tarih vererek rakam verdi
İngiliz araştırma devi BMI, altının geleceğine dair tarih vererek rakam tahmininde bulundu. Kurum, çatışmanın 2-3 hafta devam etmesi durumunda fiyatların 5 bin 850 dolara, daha uzun süren bir senaryoda ise 6 bin 500 dolara ulaşabileceğini öngördü.Derleyen: Süleyman Çay
İngiliz araştırma devi Fitch Solutions bünyesindeki BMI, altının geleceğine dair çarpıcı bir tahminde bulundu.
Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi halinde altının bu hafta 5 bin 600 doların üzerine çıkabileceğini açıkladı.
Kurum, çatışmanın 2-3 hafta devam etmesi durumunda fiyatların 5 bin 850 dolara, daha uzun süren bir senaryoda ise 6 bin 500 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.
BMI, Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi halinde altının bu hafta ons başına 5.600 doların üzerine çıkabileceğini duyurdu.
Kuruma göre, yatırımcıların güvenli liman arayışı fiyatları yukarı çektiği belirtildi.
Piyasalarda son olarak ons altın piyasalarda 5 bin 207 dolarda işlem görüyor.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermemektedir.