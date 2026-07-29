İngiliz analistten dikkat çeken çıkış: “Neden Bayraktar TB2 tercih edilmedi?”

35 ülkeye ihraç edildi

Bayraktar TB2; Karabağ, Libya, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere birçok farklı operasyon bölgesinde aktif olarak görev aldı. Bugüne kadar 1 milyon 250 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren platform, dünyanın en fazla ihraç edilen silahlı insansız hava araçlarından biri haline geldi.