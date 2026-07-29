İngiltere Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri’nin istihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Watchkeeper insansız hava araçlarının yerine Portekiz merkezli Tekever tarafından geliştirilen AR5 platformunu tercih etti.
İngiliz analistten dikkat çeken çıkış: “Neden Bayraktar TB2 tercih edilmedi?”
İngiltere’nin Watchkeeper filosunun yerine Tekever AR5’i tercih etmesi tartışma yarattı. İngiliz ekonomist Timothy Ash, Bayraktar TB2’nin daha düşük maliyetli, daha yüksek taşıma kapasitesine sahip ve sahada kendini kanıtlamış bir platform olduğunu belirterek kararı eleştirdi.Kaynak: Diğer
Program kapsamında önümüzdeki 10 yılda 531,38 milyon dolara kadar yatırım yapılması planlanırken, ilk etapta 6 adet AR5 teslim alınması ve filonun 2029 yılına kadar 24 hava aracına çıkarılması hedefleniyor.
Timothy Ash’ten Bayraktar TB2 çıkışı
SavunmaSanayiST haberine göre Ukrayna ve Türkiye üzerine yaptığı analizlerle tanınan İngiliz ekonomist Timothy Ash, İngiltere’nin tercihine Bayraktar TB2 üzerinden dikkat çeken eleştiriler yöneltti.
Ash, Bayraktar TB2’nin Tekever AR5’in yaklaşık dörtte biri maliyetine sahip olduğunu, üç kat daha fazla faydalı yük taşıdığını ve farklı savaş sahalarında başarısını defalarca kanıtladığını söyledi.
İki platform arasındaki farkın yapay zekâ analizleriyle dahi görülebildiğini belirten Ash, İngiliz savunma tedarik makamlarının kararını sorgulayarak Tekever platformlarının Ukrayna’daki performansına ilişkin verilerin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.
Bayraktar TB2 sahada başarısını kanıtladı
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra hassas taarruz kabiliyetiyle dünyanın en başarılı silahlı insansız hava araçları arasında gösteriliyor.
150 kilogram faydalı yük taşıyabilen TB2, 20 saatin üzerinde havada kalabiliyor. Platform; lazer güdümlü mühimmatlar, mini seyir füzeleri, elektro-optik ve kızılötesi görüntüleme sistemleri ile lazer işaretleyici gibi gelişmiş teknolojilerle görev yapabiliyor.
Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB2, taksi, kalkış, seyir ve iniş süreçlerini tamamen otonom şekilde gerçekleştirebiliyor. GPS’e bağlı kalmadan dahili sensör füzyonu sayesinde görev yapabilmesi de platformun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
35 ülkeye ihraç edildi
Bayraktar TB2; Karabağ, Libya, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere birçok farklı operasyon bölgesinde aktif olarak görev aldı. Bugüne kadar 1 milyon 250 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren platform, dünyanın en fazla ihraç edilen silahlı insansız hava araçlarından biri haline geldi.
Baykar’ın bugüne kadar Bayraktar TB2 için 35 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtiliyor.