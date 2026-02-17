İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Premier Lig devlerini karşı karşıya getiren eşleşmeler, kupada heyecan dozunu artırdı.

FA Cup 5. Tur maçları şu şekilde:

Fulham - Southampton

Port Vale veya Bristol City - Sunderland

Newcastle United - Manchester City

Leeds United - Norwich City

Mansfield Town - Arsenal

Wolverhampton Wanderers - Liverpool

Wrexham - Chelsea

West Ham United – Macclesfield veya Brentford

FA CUP'TA DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER

Kura çekiminin ardından FA Cup'ta özellikle Newcastle United ile Manchester City arasındaki mücadele ile Wolverhampton Wanderers’ın Liverpool’u konuk edeceği karşılaşma öne çıkan eşleşmeler arasında yer aldı.

Bir diğer dikkat çeken maçta ise Hollywood yıldızı Ryan Reynolds’ın sahibi olduğu Wrexham sahasında Chelsea’yi ağırlayacak.

FA Cup’ta 5. tur karşılaşmaları 7 Mart hafta sonunda oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak mücadelelerin ardından çeyrek finale yükselen takımlar netleşecek.