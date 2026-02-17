İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Premier Lig devlerini karşı karşıya getiren eşleşmeler, kupada heyecan dozunu artırdı.

FA Cup 5. Tur maçları şu şekilde:

Fulham - Southampton

Port Vale veya Bristol City - Sunderland

Newcastle United - Manchester City

Leeds United - Norwich City

Mansfield Town - Arsenal

Wolverhampton Wanderers - Liverpool

Wrexham - Chelsea

West Ham United – Macclesfield veya Brentford

İngilere FA Cup 5. Tur eşleşmeleri belli oldu - Resim : 1

FA CUP'TA DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER

Kura çekiminin ardından FA Cup'ta özellikle Newcastle United ile Manchester City arasındaki mücadele ile Wolverhampton Wanderers’ın Liverpool’u konuk edeceği karşılaşma öne çıkan eşleşmeler arasında yer aldı.

Wrexham-Chelsea eşleşmesi Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı heyecanlandırdıWrexham-Chelsea eşleşmesi Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı heyecanlandırdıSpor

Bir diğer dikkat çeken maçta ise Hollywood yıldızı Ryan Reynolds’ın sahibi olduğu Wrexham sahasında Chelsea’yi ağırlayacak.

FA Cup’ta 5. tur karşılaşmaları 7 Mart hafta sonunda oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak mücadelelerin ardından çeyrek finale yükselen takımlar netleşecek.