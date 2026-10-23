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Kaynak: Haber Merkezi

Küresel hisse senedi piyasalarında artan satışlar, yatırımcıların döviz tercihlerinde değişime yol açtı. Hollandalı bankacılık devi ING'nin döviz piyasalarına yönelik raporunu hazırlayan Frantisek Taborsky, Francesco Pesole ve Chris Turner, piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin geleneksel güvenli limanlara yönelimi etkilediğine dikkat çekti. Analizde, yükselen petrol fiyatları ve yapay zekâ yatırımlarının geleceğine dair belirsizliklerin doların konumunu zayıflattığı, Japon yeni ile İsviçre frangının ise bu süreçte öne çıktığı kaydedildi.

DOLARIN CAZİBESİ AZALIRKEN YEN VE FRANK DEĞER KAZANDI

ING'nin değerlendirmesinde, hisse senetlerindeki düşüş sırasında doların yatırımcılar açısından ilk tercih edilen koruma aracı olma niteliğinin zayıfladığı ifade edildi. Japon yeni ve İsviçre frangı riskli varlıklardan uzaklaşan yatırımcıların ilgisini çekerken hisse senetleriyle tahviller arasındaki ters yönlü ilişki yeniden güç kazandı.

ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, son bir aylık dönemde ilk kez yüzde 5 eşiğinin altına geriledi. İki yıllık SOFR swap faizinde de 15 baz puanlık düşüş yaşandı ve oran yüzde 4,50'ye indi.

ING, hisse piyasalarındaki sert hareketlerin Fed'in kapsamlı bir parasal sıkılaştırma sürecine yöneleceği beklentisini aşındırdığını bildirdi. Ancak aralık ayında faiz artırımı ihtimalinin gündemden çıkması için mevcut gelişmelerin yeterli olmadığı değerlendirmesini yaptı. Bu nedenle doların yakın dönemde daha belirgin kayıplar yaşamasının sınırlanabileceğine işaret etti.

FRANSA'NIN TAHVİL GETİRİLERİ EURO ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRABİLİR

Fransa'daki tahvil piyasası hareketlerinin şu ana kadar euroya yansımasının sınırlı kaldığını belirten ING, söz konusu etkinin kısa sürede daha belirgin hâle gelebileceği uyarısında bulundu.

Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi ile Almanya'nın aynı vadeli tahvilinin getirisi arasındaki makas, perşembe günü 178 baz puana çıktıktan sonra günü 174 baz puanda tamamladı. Güvenli varlıklara yönelik talep Alman tahvillerini desteklerken Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizinde 6 baz puanlık artış görüldü. Fransa ile İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark da 50 baz puan düzeyine yükseldi.

ING, Fransa'nın bütçe görünümünde veya siyasi ortamında kayda değer bir bozulma tespit edilmediğini vurguladı. Buna karşın tahvil piyasasındaki dalgalanmaların uluslararası gelişmelere duyarlılıkla ve hafta sonuna ilişkin olası toplumsal olaylara yönelik kaygılarla bağlantılı olabileceğini belirtti.

EURO/DOLAR İÇİN KRİTİK EŞİK 1,1120

ING'nin analizine göre Fransa ve Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki farkın 200 baz puana çıkması, yatırımcıların euroyu Fransa'dan kaynaklanan risklere karşı daha hassas değerlendirmesine neden olabilir. Banka, mevcut koşullarda makasın bu düzeye ulaşmasını temel beklenti olarak görmese de belirsizliklerin devam ettiğini bildirdi.

Fransa'nın borçlanma piyasasında baskının sürmesi hâlinde euro/dolar kurunun 14 Ekim'de kaydedilen 1,1120 seviyesindeki en düşük noktasına yeniden gerileyebileceği öngörüldü. ING ayrıca EUR/CHF paritesini, Avrupa ülkelerinin kamu borçlarından doğan riskleri izlemek açısından öne çıkan göstergelerden biri olarak tanımladı.

ABD VE EURO BÖLGESİ PMI VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Cuma günü yayımlanacak S&P Global PMI sonuçları piyasaların gündeminde yer alsa da ING, fiyatlamalarda küresel hisse senetlerinin seyri, petrol piyasasındaki gelişmeler ve Fransa kaynaklı belirsizliklerin daha fazla ağırlık taşıyabileceğini değerlendirdi.

ABD'de satın alma yöneticileri endekslerinin bir miktar gerilemesi bekleniyor. Buna rağmen göstergelerin ekonomik faaliyette büyümeye işaret eden bölgede kalacağı tahmin ediliyor. Euro Bölgesi için yapılan öngörüler ise eylül ayına kıyasla daha zayıf PMI sonuçlarına işaret ediyor.

ING, Moody's'in Fransa'nın kredi notuna ilişkin açıklayacağı değerlendirmenin de euro üzerinde etkili olabilecek başlıca gündem konularından biri olduğunu belirtti.