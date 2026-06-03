ING Türkiye, tarafından yapılan açıklamaya göre, EFT, havale ve FAST işlemlerini 7 gün 24 saat ücretsiz gerçekleştirme imkanı sunan ING Türkiye, masrafsız ticari kredi kartı ve nakit iade uygulamalarıyla işletmelerin finansal süreçlerine olanak sağlıyor.

Günlük bankacılık işlemlerinin işletmeler üzerindeki maliyet yükünü azaltmayı amaçlayan ING Türkiye, ING Mobil üzerinden sunduğu çözümlerle KOBİ'lerin para transferlerinden düzenli ödemelerine kadar uzanan finansal süreçlerini daha hızlı ve kolay şekilde yönetmesine imkan sunuyor.

Kart için yıllık aidat alınmazken, 250 bin liraya varan ING Bonus Business kredi kartına ticari krediyle birlikte başvurulabilecek. Yeni yazarkasa POS'larıyla başvuru yapan işletmeler, 750 bin liraya kadar olan ciroda 5 bin liraya varan nakit iade fırsatından faydalanabiliyor. Öte yandan bankanın mobil uygulaması üzerinden verilen iki ve üzeri otomatik ödeme talimatı için de 2 bin 500 liraya kadar nakit iade imkanı sunuluyor.

ING müşterisi olma süreci ise şubeye gitmeye gerek kalmadan, tamamen dijital kanallar üzerinden tamamlanabiliyor.