2026 FIFA Dünya Kupası’na aylar kala turnuvaya olan ilgi rekor seviyeye ulaştı. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, son 33 gün içinde statlardan maç izlemek isteyen taraftarlardan yarım milyarı aşan bilet başvurusu alındı.

EN FAZLA TALEP EV SAHİPLERİNDEN

FIFA’nın paylaştığı verilere göre bilet talebinde bulunan ülkeler arasında ev sahipleri ABD, Meksika ve Kanada ilk sıralarda yer aldı. Bu ülkeleri Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya takip etti.

EN ÇOK İLGİ GÖREN MAÇ BELLİ OLDU

Bu satış aşamasında taraftarların en fazla talep gösterdiği karşılaşmanın, 27 Haziran Cumartesi günü Miami’de oynanacak Kolombiya-Portekiz maçı olduğu açıklandı.

En çok talep alan ilk 5 maç arasında ayrıca:

18 Haziran Perşembe: Guadalajara’da Meksika–Güney Kore

19 Temmuz Pazar: New York/New Jersey’de final karşılaşması

11 Haziran Perşembe: Mexico City’de Meksika–Güney Afrika (açılış maçı)

2 Temmuz Perşembe: Toronto’da son 32 turu mücadelesi yer aldı.

BİLET SONUÇLARI 5 ŞUBAT’TA

Bilet başvurusunda bulunan taraftarların, sonuçlarla ilgili olarak en erken 5 Şubat tarihinde e-posta yoluyla bilgilendirileceği belirtildi.

INFANTINO: 'FUTBOLUN KÜRESEL BİR GÜÇ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, şu ifadeleri kullandı: “Bir aydan biraz fazla sürede yarım milyar bilet talebi almak, sadece bir istek değil; futbolun ne kadar küresel bir güç olduğunun açık bir göstergesidir.”

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

ABD, Meksika ve Kanada’nın birlikte ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.