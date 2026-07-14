İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı

Süt tartışması yeniden alevlendi
İnek sütü ve keçi sütü yıllardır karşılaştırılıyor. Uzmanlar, iki sütün de farklı avantajlara sahip olduğunu belirtiyor.
Süt tartışması yeniden alevlendi
İnek sütü ve keçi sütü yıllardır karşılaştırılıyor. Uzmanlar, iki sütün de farklı avantajlara sahip olduğunu belirtiyor.
Keçi sütü neden öne çıkıyor?
Keçi sütü, daha küçük yağ molekülleri sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor. Bu da mideyi yormadan daha hızlı emilim sağlıyor.
Laktoz hassasiyeti olanlar dikkat
Keçi sütü, inek sütüne göre daha az laktoz içeriyor. Bu nedenle şişkinlik ve gaz problemi yaşayanlar için daha uygun görülüyor.
Kalsiyumda güçlü yarış
Keçi sütü, yaklaşık %13 daha fazla kalsiyum içeriyor. Ayrıca minerallerin emilim oranı da daha yüksek.
Vitaminlerde kazanan değişiyor
B12 vitamini ve folik asit açısından ise inek sütü öne çıkıyor. Bu değerler keçi sütünde daha düşük seviyede bulunuyor.
Alerji riski fark yaratıyor
İnek sütünde bulunan bazı proteinler alerjiye neden olabilirken, keçi sütünde bu risk çok daha düşük.
Hassas midelerin favorisi belli
Sindirim problemi yaşayanlar için uzmanlar keçi sütünü daha uygun bir alternatif olarak öneriyor.
İnek sütü hâlâ güçlü bir seçenek
Yüksek protein ve vitamin içeriği sayesinde inek sütü, dengeli beslenmede önemli bir yer tutmaya devam ediyor.
Her bünyeye göre değişiyor
Uzmanlara göre hangi sütün daha sağlıklı olduğu kişiden kişiye değişiyor. Tek tip bir doğru yok
Son karar sizin
Genel sağlık için her iki süt de tüketilebilir. Ancak mide hassasiyeti olanların tercihini keçi sütünden yana kullanması öneriliyor.
Bu karşılaştırma, süt tercihlerinde yeni bir dönemi işaret ederken özellikle hassas bünyeler için keçi sütü öne çıkan seçenek haline geliyor.