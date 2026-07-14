Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı

İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı

İki süt türü arasındaki farklar yeniden gündemde. Uzmanlara göre doğru tercih, vücut yapısına göre değişiyor.

Kaynak: Diğer
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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 1

Süt tartışması yeniden alevlendi

İnek sütü ve keçi sütü yıllardır karşılaştırılıyor. Uzmanlar, iki sütün de farklı avantajlara sahip olduğunu belirtiyor.

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 2

Keçi sütü neden öne çıkıyor?

Keçi sütü, daha küçük yağ molekülleri sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor. Bu da mideyi yormadan daha hızlı emilim sağlıyor.

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 3

Laktoz hassasiyeti olanlar dikkat

Keçi sütü, inek sütüne göre daha az laktoz içeriyor. Bu nedenle şişkinlik ve gaz problemi yaşayanlar için daha uygun görülüyor.

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 4

Kalsiyumda güçlü yarış

Keçi sütü, yaklaşık %13 daha fazla kalsiyum içeriyor. Ayrıca minerallerin emilim oranı da daha yüksek.

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 5

Vitaminlerde kazanan değişiyor

B12 vitamini ve folik asit açısından ise inek sütü öne çıkıyor. Bu değerler keçi sütünde daha düşük seviyede bulunuyor.

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 6

Alerji riski fark yaratıyor

İnek sütünde bulunan bazı proteinler alerjiye neden olabilirken, keçi sütünde bu risk çok daha düşük.

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 7

Hassas midelerin favorisi belli

Sindirim problemi yaşayanlar için uzmanlar keçi sütünü daha uygun bir alternatif olarak öneriyor.

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 8

İnek sütü hâlâ güçlü bir seçenek

Yüksek protein ve vitamin içeriği sayesinde inek sütü, dengeli beslenmede önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 9

Her bünyeye göre değişiyor

Uzmanlara göre hangi sütün daha sağlıklı olduğu kişiden kişiye değişiyor. Tek tip bir doğru yok

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İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı - Resim: 10

Son karar sizin

Genel sağlık için her iki süt de tüketilebilir. Ancak mide hassasiyeti olanların tercihini keçi sütünden yana kullanması öneriliyor.

Bu karşılaştırma, süt tercihlerinde yeni bir dönemi işaret ederken özellikle hassas bünyeler için keçi sütü öne çıkan seçenek haline geliyor.

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