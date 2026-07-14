İnek sütü mü, keçi sütü mü? Uzmanlar açıkladı

Son karar sizin

Genel sağlık için her iki süt de tüketilebilir. Ancak mide hassasiyeti olanların tercihini keçi sütünden yana kullanması öneriliyor.

Bu karşılaştırma, süt tercihlerinde yeni bir dönemi işaret ederken özellikle hassas bünyeler için keçi sütü öne çıkan seçenek haline geliyor.