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Kaynak: İHA

Karşılıklı varılan mutabakat neticesinde Teknik Direktör Güven Varol ile vedalaşıldığı, TFF 2. Lig ekiplerinden Sultan Su İnegölspor tarafından duyuruldu. Varol’un kulübe sunduğu hizmetler ve gösterdiği çaba için tebrik mesajı yayımlayan yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya gelecek dönemdeki yolculuğunda muvaffakiyet temenni etti. Bordo-beyazlı temsilcinin yayımladığı resmi metinde şu ifadelere yer verildi:



"Teknik Direktörümüz Güven Varol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Güven Varol’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."