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Kaynak: İHA

Gece saat 00.30 sularında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de konumlanan bir tekstil tesisinin çatı kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmesi üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve itfaiye personeli yönlendirildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye görevlileri, alevlere müdahale ederek yangını hızlıca denetim altına aldı. Söndürme çalışmalarının tamamlandığı üretim tesisinde hafif düzeyde maddi zarar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış kaynağını tespit edebilmek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.