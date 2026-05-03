Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 46 yaşındaki Fen Bilimleri öğretmeni Selma Kokoz, yalnız yaşadığı ikametgahında ölü bulundu.
Olay, saat 14.00 sularında Kemalpaşa Mahallesi, Şehit Nuri Gül Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Abdulhamid Han İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan Selma Kokoz’a ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Kokoz’u yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 46 yaşındaki öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kokoz’un cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz öğretmenin kesin ölüm sebebinin saptanabilmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.
Emniyet birimleri, olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlattı.