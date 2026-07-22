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Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen traktör kazası bir can aldı. Eğimli arazide kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Hasan Çoban (75) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Çoban'ın kullandığı 16 Y 1409 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Çoban'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çoban'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.