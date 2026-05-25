Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde sıra dışı bir trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Deydinler Mahallesi istikametinden İnegöl merkez yönüne doğru seyir halinde olan 06 EM 328 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu ve buradaki bir elektrik direğine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün hasar gören otomobili kaza yerinde bırakarak bölgeden hızla uzaklaştığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, terk edilen araçta ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ve kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.