Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan su yüklü bir tırın devrilme anı arkasından gelen aracın kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin camı kırmasıyla araçtan çıkarılabildi.

Olay, İnegöl-Domaniç karayolu Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; Domaniç yönünden İnegöl istikametine seyir halinde olan Murat B. (39) idaresindeki 16 BUT 870 plakalı su yüklü tır, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki yamaca devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye süratle jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü Murat B., ekiplerin tırın camını kırmasıyla yürütülen operasyon sonucu kurtarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, kaza anına ilişkin görüntüler bir başka aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.