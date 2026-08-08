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Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamitabat Mahallesi’nde yer alan bir samanlıkta, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Çevre sakinlerinin durumu fark edip bildirmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda İnegöl İtfaiyesi ekibi yönlendirildi.

Adrese ulaşan itfaiye görevlilerinin hummalı çalışmaları neticesinde alevler, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı yahut yaralanmanın meydana gelmediği olayda, yapının tamamen kullanılamaz duruma geldiği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, yangının çıkış kaynağını belirlemek amacıyla inceleme başlattı.