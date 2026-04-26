Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin uygulamasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi’nde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekiplerin şüphelenerek durdurmak istediği 16 BCC 086 plakalı otomobilin sürücüsü, “dur” ihtarına uymayarak hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan aracı takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından aracın önü kesilerek sürücü durduruldu.

Yapılan kontrollerde Mustafa G. (28) isimli sürücünün alkolmetre testinde 2.23 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmaktan 200 bin TL, polis ihtarına uymamaktan ise 200 bin TL olmak üzere toplam 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan aday sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yaşanan kovalamaca anları ise amatör kameraya yansıdı.