Olay, saat 17.00 sularında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyithan S. (27) idaresindeki 16 BRP 772 plakalı hafif ticari araç, o esnada ara sokaktan caddeye çıkış yapan Ahmet A. (46) yönetimindeki 16 ARM 848 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsü ve 16 BRP 772 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan M.S. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.