Kaynak: İHA

Yangın, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürülmüş durumdaki hububat tarlasında yangın başladı. Yükselen alevler, rüzgarın da kuvvetiyle geniş bir alana yayılarak çevredeki bir bağ evinin etrafını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun ve hızlı çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi, alevlerin bağ evine ve yakınlardaki römorklarda yer alan lastiklere sıçramasını önledi. Yangın nedeniyle yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilirken, olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.