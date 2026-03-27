Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak’ta faaliyet gösteren ahşap kürek imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet Fahri G., ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini kesim makinesine kaptırdı. Eli parçalanan Mehmet Fahri G., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.