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Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücünün yakını olduğu belirtilen bir kişi olay yerinde görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu'nda meydana geldi. Binali K. (50) yönetimindeki 34 JD 3435 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Binali K. yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan Tekgül K. (42) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

MUHABİRE SALDIRDILAR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tekgül K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösteren kişinin muhabire yönelik saldırı girişimi, olay yerindeki polis tarafından engellendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.