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Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de saat 16.00 sularında meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Engin U., aralarında önceden anlaşmazlık bulunan 4 kişilik grupla karşılaştı. Grubun sopalarla saldırdığı Engin U. darp edilerek yaralandı.

Şüpheliler Huzur Mahallesi'nde bulunan ikametlerine kaçtı. Yaşananları öğrenen Engin U.'nun yakınları, araçla söz konusu mahalleye giderek husumetli oldukları şahıslara tüfekle peş peşe ateş açtı. Saldırıda saçmaların sol bacağına denk geldiği 58 yaşındaki Selahattin B. yaralandı. Çevreye savrulan saçmalar, park halindeki otomobil ile mahalledeki bir ikamete de zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda emniyet ve tıbbi müdahale ekibi yönlendirildi. Huzursuzluğun tırmanmasını önlemek adına bölgeye Çevik Kuvvet birlikleri de konumlandırıldı. Darbedilen Engin U. ile tüfekle vurulan Selahattin B., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen de olay mahalline gelerek tarafların yatıştırılmasını sağladı ve güvenlik tedbirlerini bizzat koordine etti. Emniyet mensupları, olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliyi sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Tahkikat devam ediyor.