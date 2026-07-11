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Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mezitler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlerin arasına sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken araçların içerisindeki vatandaşların çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.