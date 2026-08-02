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Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hizmet veren bir metal işleme tesisinde sabah saat 08.00 sularında yangın meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yükselen alevleri fark eden çevredekiler, vakit kaybetmeden durumu itfaiye ekiplerine aktardı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve personeli yönlendirildi. Hızla yayılan alevlere zaman kaybetmeden müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik hummalı bir çalışma neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına dair henüz yetkili makamlardan resmi bir bilgi paylaşılmazken, tesiste ciddi düzeyde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış kaynağını tespit edebilmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.