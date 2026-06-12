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Kaynak: İHA

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, hayvan otlattığı sırada ineğin tepmesi sonucu ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Aybastı ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvanlarını otlatan 53 yaşındaki Meral Kılavuz, ineğin tepmesi sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk olarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılavuz, burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Kılavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Meral Kılavuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.