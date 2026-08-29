Kaynak: İHA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de teknelerinin bakımlarını yaptıran balıkçılar, 1 Eylül'de sona erecek yasakla birlikte denize açılacak. 15 Ağustos'ta 12 metre altındaki tekneler için yasağın sona erdiğini ifade eden balıkçılar, ağları tıkayan kirliliğin etkisini yitirmesi için tün balıkçıların 1 Eylül'ü beklediğini söyledi.

"PALAMUT BU YIL ÇOK, HALKIMIZ UCUZ BALIK YİYECEK"

Sezonla ilgili bilgi veren İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelebi, "Balıkçılık sezonumuz 1 Eylül’de büyük tekneler için açılacak. İnebolu’daki balıkçılarımız için bu sezonun yoğun bir balık rezervi olduğu için iyi geçeceğini düşünüyoruz. Palamut bu yıl çok. Halkımız ucuz balık yiyecek. Hamsi de inşallah olur. Ama palamut balıkçımızın yüzünü güldürecek. İnebolu’da balıkçılarımız yakıt fiyatları arttığı için fazla hareket edemiyor. Liman sıkıntımız var. İnşallah komisyonda ödenek verilince yeni liman yapılacak" dedi.

"BU SENE UMUT VAR"

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Mehmet Aksoy, bu yıl palamut bolluğu yaşanacağını ifade ederek, "Balık sezonu için hazırlık yapıyoruz. 15 Ağustos'ta 12 metrenin altındaki tekneler için sezon açıldı. 1 Eylül'de de 12 metrenin üzerindeki gırgır tekneleri için sezon açılacak. Şu anda sezonda bir pislik var. Balık ağlarının gözlerini kapatıyor. Onun için balıkçılar da 1 Eylül'ü bekliyor. Denizin yağışlarla birlikte biraz temizlenmesi gerekiyor. Biz de onu bekliyoruz. Bugün de yağış var. Yağışlarla birlikte deniz temizlenecek, bu sene umut var. Karadeniz'in her yerinde palamut balığı gözüküyor. Oltalarla da tutuluyor" dedi.

"HAVA ŞARTLARI DÜZGÜN OLURSA HEPİMİZİN UMUDU VAR"

İklim şartlarının normal seyrinde ilerlemesiyle balık bolluğu yaşanacağını belirten Aksoy, "Geçen yıl sezonda balık olmadı. Bu yıl palamut bol, o şekilde görülüyor. Çapariye istavrit geliyor, o da daha az. Kasım ayında çinekop olur. Onda da umut var. Önemli olan iklim ve hava şartları. Hava şartları düzgün olursa hepimizin umudu var" diye konuştu.



Aksoy, tüm balıkçıların denizlerde bu yıl yaşanan bolluk sebebiyle teknelerine ve ağlara yatırım yaptığını ifade etti. Aksoy, devlet teşviklerinin arttırılması ve kredi imkanlarının da iyileştirilerek balıkçıların desteklenmesini istedi.