İnebolu’da etkili olan fırtına, sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Kuzeybatıdan esen ve saatte 65 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle Karadeniz’de oluşan yaklaşık 5 metrelik dalgalar, İsmetpaşa Caddesi’ne kadar ulaştı.

HASAR OLUŞTU, YOL KAPATILDI

Dalgaların taşıdığı taş ve molozlar nedeniyle caddenin bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Trafik, diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Şiddetli dalgalar bazı elektrik direklerinin devrilmesine yol açarken, kaldırım ve istinat duvarlarında da çökmeler meydana geldi.

EKİPLER SAHADA

Karayolları ekipleri, yola savrulan taş ve molozların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.