İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, İddiaya göre Özen Gross markette uygulanan indirimden alınan çiğ köfteyi okulun 5/D sınıfında eğitim gören öğrenciler tüketti. 28 öğrenci, çiğ köfteyi yedikten kısa süre sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.

28 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

İhbar sonrası okula çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin hastaneye giderek öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olaydan sonra İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Öğrencilerin tükettiği çiğ köftenin satıldığı markette inceleme yapan ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi.