İsviçre merkezli indie-pop sanatçısı Saint Stacy, ilk kez İstanbul’da konser verecek. Alternatif pop sahnesinde son yıllarda dikkat çeken isimlerden biri olan müzisyen, 14 Şubat 2026 Cumartesi akşamı Beyoğlu’ndaki Blind İstanbul’da dinleyicilerle buluşacak.

Sevgililer Günü haftasına denk gelen konser, şehirde canlı müzik planı yapanlar için öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.



Saint Stacy kimdir?

Saint Stacy, elektronik dokunuşlarla harmanlanan indie-pop tarzıyla bilinen genç bir sanatçı. Avrupa’da özellikle alternatif müzik listelerinde adını duyurmaya başlayan Saint Stacy, sahne enerjisi ve melankolik melodileriyle dikkat çekiyor. Yayınladığı parçalar kısa sürede sosyal medyada da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanatçı, İstanbul konserinde hem popüler şarkılarını hem de yeni çalışmalarını sahnede seslendirecek.



Konser bilgileri

Tarih: 14 Şubat 2026 Cumartesi

Saat: 21:30

Mekan: Blind İstanbul (Beyoğlu)