Indiana Pacers, Pascal Siakam’ın 30 sayı ve Andrew Nembhard’ın 24 sayı ile 10 asistlik performansıyla uzatmada New York Knicks’i 137-134 yendi. Pacers, uzatma bölümünde ilk dokuz sayıyı kaydederken, Knicks son 24,3 saniyede etkili bir geri dönüş yaptı; bu sürede 20 sayı ürettiler. Indiana’nın sekiz oyuncusu çift haneli skorlara ulaşırken, yedekler New York’un yedeklerini 43-18’lik farkla geride bıraktı.

JALEN BRUNSON 40 SAYIYLA PARLADI AMA YETMEDİ

Knicks adına Jalen Brunson 40 sayı, 8 asist ve 5 ribaund kaydetti. Josh Hart 15 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle sezonun ikinci triple-double’ını yaptı. Karl-Anthony Towns ise uzatma bitimine 2:14 kala faul hakkını doldurmadan önce 22 sayı ve 14 ribaund elde etti.

Pacers, geçen yıl Doğu Konferansı Finalleri’nde Knicks’e karşı oynadıkları maçların ardından ilk kez Madison Square Garden’da galibiyet aldı. Maçta skor üstünlüğü 39 kez el değiştirirken, Towns’ın normal sürenin bitimine 0,2 saniye kala attığı kritik iki serbest atış maçı uzatmaya taşıdı.