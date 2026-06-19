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Kaynak: İHA

Olay, İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 Haziran günü mahalledeki bir hayvancılık işletmesine ait ahıra giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir adet büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Ahır sahibinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine, bölgeye hemen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

KAMERA VE SAHA ÇALIŞMASI ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Olay yerinde inceleme yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan jandarma timleri, saha istihbaratıyla birlikte hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğini kısa sürede deşifre etti.

-Şüpheli Tespit Edildi: Yapılan derinlemesine araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayının failinin T.T. (19) olduğu net bir şekilde belirlendi.

-Mal Sahibine İade: Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleri neticesinde çalınan büyükbaş hayvan, saklandığı yerde sağ salim bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvanına yeniden kavuşan üretici, ekiplere teşekkür etti.

YAKALANMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Çalınan hayvanı sahibine ulaştıran jandarma ekipleri, izini kaybettirmeye çalışan 19 yaşındaki şüpheli T.T.’nin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.