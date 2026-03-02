İncirlik Hava Üssü çevresinden yapılan canlı yayın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç gazeteci ile bir belediye çalışanı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık, üç kişi hakkında adli kontrol talebinde bulunurken ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener serbest bırakıldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ANKA Haber Ajansı’nın sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üs çevresinden yapılan canlı yayın sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yaklaşık bir buçuk saat süren yayın sonrası güvenlik gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ile Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığı bilgilere göre, Adana Emniyeti Güvenlik Şube’deki işlemleri tamamlanan dört kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü, ardından savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, üç gazeteci hakkında adli kontrol uygulanmasını talep ederken, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’in serbest bırakılmasına karar verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.