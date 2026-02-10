Selçuk’taki Efes Kilisesi, Vahiy’de “ilk sevgini terk ettin” ifadesiyle anılıyor. Hz. Meryem’in son yıllarını burada geçirdiğine inanılıyor. Efes, tarihsel ihtişamıyla öne çıkarken ruhsal mesajıyla dikkat çekiyor.
İncil’de adı geçen 7 kilise Türkiye’de
Hristiyanlığın kutsal metni İncil’in Vahiy bölümünde adı geçen Yedi Kilise’nin tamamı bugün Türkiye sınırları içinde yer alıyor. Efes’ten Laodikya’ya uzanan bu rota, yalnızca tarihi değil, inanç ve kültür mirasını da barındırıyor.Derleyen: Furkan Çelik
İzmir Kilisesi, Vahiy’de eleştirilmeyen iki kiliseden biri olarak yer alıyor. Zulme rağmen inancından vazgeçmeyen topluluğu temsil eden kilise, direniş ve sadakatin simgesi kabul ediliyor.
Bergama Kilisesi, “Şeytan’ın tahtı” ifadesiyle anılıyor. Roma kültü ile Hristiyanlığın çatıştığı bu merkez, güç ve inanç arasındaki gerilimi temsil ediyor.
Akhisar’daki Tiyatira Kilisesi, çalışkan fakat öğreti konusunda savrulmuş bir topluluğu simgeliyor. Ticaretin yoğun olduğu kentte inanç ile ekonomik hayatın iç içe geçtiği belirtiliyor.
Salihli’deki Sardes Kilisesi, “yaşıyor sanılan ama ölü” ifadesiyle anılıyor. Görünüş ile hakikat arasındaki farkı temsil eden şehir, tarih boyunca beklenmedik şekilde düşmesiyle biliniyor.
Alaşehir’deki Filadelfiya Kilisesi, Vahiy’de en olumlu şekilde anılan merkezlerden biri. “Önüne açık bir kapı koydum” ifadesiyle umut ve sadakati simgeliyor.
Denizli’deki Laodikya Kilisesi, “ne sıcak ne soğuk” sözüyle hafızalara kazındı. Zenginliği ve konforuyla bilinen kent, ruhsal rehavetin sembolü olarak değerlendiriliyor.