Rol aldığı dizideki başarısının yanı sıra kariyeri ve özel hayatına dair de açıklamalarda bulunan Ergüçlü, günlük yaşamında bile motivasyonunu kaybettiğini belirtti: “Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım tamamen kayboldu.”

YouTube programı Neden Filmimi Çekemiyorum?’a konuk olan oyuncu, “Artık oyunculuktan, kurgudan, planlanmış her şeyden uzaklaşıp daha gerçek deneyimler peşindeyim. Özellikle o ‘sinefillik’ yarışından çok yoruldum. Sürekli ‘İzledin mi? Yeterince zeki misin? Anladın mı? Entelektüel misin?’ gibi sorularla karşılaşmak beni endişelendiriyor. Ben hiçbiri değilim ve bunu kabul ediyorum” sözleriyle samimiyetini gösterdi.

Ergüçlü, yorgunluğunun kaynağıyla ilgili olarak ise, “Belki de hâlihazırda bir dizide yer almanın getirdiği yoğunluk ve yorgunluktur, bilmiyorum” dedi.