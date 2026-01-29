Sera Kutlubey: Herkese nasip olmayacak bir deneyim. Kendimi çok şanslı hissedi- yorum. İnsan edebi bir eserin içinde oynadığını hissediyor. Yazımı, çekimi ve kurulan dünyasıyla bambaşka.

‘HEYECAN İÇİNDEYİZ EKİPÇE’

Furkan Rıza Demirel: Valla heyecan içindeyiz ekipçe. Sanki Lise 3’e başlamışız gibi bir özlem ve bayram havası... Her hafta Yılmaz Hoca’dan gelen ödevlerini yapan öğrenciler gibiyiz.

‘ÇOK KONFORLU’

Ümit Beste Kargın: ‘İnci Taneleri’, öğretici bir deneyim; hem sahne önü hem sahne arkasında öğrendiğim birçok şey oldu, olmaya da devam ediyor. İlk sezondan bugüne hayatım olumlu anlamda şekillendi. Derin bir senaryonun içinde olmak çok konforlu.

GERÇEK SANDILAR

‘İnci Taneleri’nde Azem (Yılmaz Erdoğan) için şehrin duvarlarına asılan ‘Kayıp Aranıyor’ ilanları sonrasında bu kez de WhatsApp ihbar hattı açıldı. Sosyal medyadan duyurulan ‘0 212 706 95 80’ numaralı hatta kısa sürede çok sayıda bildirim yağdı. Üzerinde Azem’in fotoğrafı ve bir telefon numarası bulunan ilanları görenler bunun gerçek bir kayıp ilan olduğunu düşündü. Verilen numarayı arayan yaklaşık 20 bin kişi, dizinin sevilen karakterlerinden İzzet’in (Furkan Rıza Demirel) “Alo Mısır Palas, buyurun,” anonsuyla karşılaştı.

‘SÖYLEYECEK SÖZ BİTMİŞ DEĞİL’

Orkuncan İzan: Hikâyesi ve anlatımıyla izleyicisiyle güçlü bağ kurmuş bir dizi. Karakterlerin başına gelecekler bu hikâyeyi hâlâ diri tutuyor. Söyleyecek söz bitmiş değil. Üçüncü sezona girerken bende yarattığı duygu heyecan, merak ve oynama iştahı.

‘EVE DÖNÜŞ HİSSİ VERDİ’

Hazar Ergüçlü: Aradan sonra sete dönmek, ekiple yeniden bir araya gelmek bana gerçekten ‘eve dönmüşüm’ hissi verdi. İnsanların hikâyeyle bu kadar bağ kurması gerçekten çok kıymetli. Benim için öğretici, dönüştürücü ve çok besleyici bir deneyim. ‘İnci Taneleri’ sadece bir dizi değil, insanın kalbine dokunan bir anlatı.

‘DERDİ OLAN İŞ’

Kubilay Aka: Uzun bir aradan sonra yeniden sete dönmek, hikâyenin kaldığı yerden ama daha da güçlenerek devam ettiğini görmek çok motive edici. Benim için çok özel bir yolculuk. ‘İnci Taneleri’, risk almaktan korkmayan, derdi olan bir iş. İlk sezondan itibaren seyirciyle güçlü bir bağ kurdu ve bu bağ her sezon daha da sağlamlaştı.

‘BAKALIM BULUNACAK MI?’

Yasemin Baştan: Uzun sayılabilecek bir sürecin ardından seyircimizin bizi ne kadar özlediğini ve sabırla beklediklerini gördüm. Belli ki Azem’in kayıp ilanı ise herkesi çok etkilemiş. Bakalım bulunacak mı?

‘İYİ TEKSTLE ÇALIŞMAK BÜYÜK LÜKS’

Selma Ergeç: Şüphesiz setimizi çok özel ve güzel bir yere dönüştüren bir dolu çok değerli insan var, onlar kendilerini biliyorlar. Ayrıca, beni tekstin nev-i şahsına ya da Yılmaz’ın şahsına münhasırlığı çok mutlu ediyor. İyi tekstle çalışmak büyük lüks.