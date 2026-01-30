Yeni sezonda Azem’i kaçıran kişinin Reyyaz olduğu netlik kazandı. Ormanlık alanda Azem’in başına silah dayayan Reyyaz tetiği çekti. Ancak Azem’in vurulup vurulmadığı ve hayatta olup olmadığı gizemini korudu.

AZEM KAYIP, HERKES AYAKTA

Azem’in ortadan kaybolmasıyla birlikte Dilber, yaşananları çocuklarına anlattı. Özgür ve Nehir otele gelirken, Azem’in yakın çevresi büyük bir endişeye kapıldı. Aynı dakikalarda maskeli bir şahıs Palas Otel’e gizlice girerek Azem’in odasından bazı eşyaları aldı. Hırsızlığı fark eden İzzet, durumu hemen çevresindekilerle paylaştı.

Yıldız ve Dilber’in işlettiği mekâna gelen Piraye de Azem’in kaçırıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı ve ne yapacağını bilemez hale geldi.

ALEYNA’NIN ÖLÜMÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Özgür, eski ortağı Nusret’le bir araya geldi. Nusret, Azem’in Zahir ve Reyyaz tarafından kaçırıldığını iddia ederek karşı saldırı başlatmaları gerektiğini savundu. Tam bu sırada gelen haber tansiyonu iyice yükseltti: Necmi’nin sevgilisi Aleyna, ormanlık alanda öldürülmüştü.

DİLBER’DEN İSYAN

Pavyonda sahne alan Dilber, kendisini rahatsız eden bir müşteriyle tartışma yaşadı. Olay, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Kamuran’ın odasına çağrılan Dilber ve Yıldız, burada sert bir yüzleşme yaşadı. Dilber, Kamuran’a şantajla çalıştırıldıklarını ve yaşadıkları tüm acılara rağmen eğlenmeye zorlandıklarını açıkça dile getirdi.

Dilber ve Özgür’ün kurduğu plan sayesinde Zahir tuzağa düşürüldü. Zahir, Azem’in akıbetine dair önemli ipuçları verdi.

FERDA VE ÖZGÜR KARŞI KARŞIYA

Ferda, Azem’in kaldığı otele giderek Ali Fuat Faik’i aradığını söyledi. İzzet durumu önce fark edemese de sonradan Özgür ve Dilber’e anlattı. Üvey kardeşinin ortaya çıkması Özgür’ü ciddi şekilde huzursuz etti.

Ferda’ya babasının otelde olmadığını, bir cenaze için Adana’ya gittiğini söyleyen Özgür, onu geçiştirmeye çalıştı. Ferda ise hastane işleri nedeniyle aradığını belirterek ayrıldı.

NUSRET SAHAYA İNDİ

Nusret, Özgür’le anlaşarak adamlarıyla birlikte Reyyaz’ın ekibine saldırdı. Reyyaz’a ait mekânlar basılırken, Talip’in fabrikasına da gidildi. Nusret, Talip’le ortaklık kurmak isterken Reyyaz ve Talip’in zaten ortak olduğunu öğrenince planları boşa çıktı.

Bu sırada sağlık durumu hızla kötüleşen Ferda, çaresiz kalarak eşi Kasım ve Nergis’e hastalığını anlattı.

AZEM YAŞIYOR MU?

Azem’den gelecek bir haberi umutla bekleyen dostları, yalnızca onun kırık telefonuna ulaşabildi. Özgür’ün babasının öldüğünü ima eden sözleri herkesi yasa boğdu. Ancak Kasım ve Nergis bu duruma inanmadı. Nergis, “Cesedini görmeden inanmam. Azem bizim için ne ifade ediyor, bunu unuttun mu? Yas tutmak yerine onun istediklerini yapmalıyız” diyerek tepkisini gösterdi.

KARDEŞLİK SINAVI

Özgür, kardeşine destek olmak için hastaneye giderek donör oldu. Özgür ve Ferda’nın buluşması duygu dolu anlara sahne olurken, Özgür’ün “Senin için baba… Sadece senin için” sözleri izleyiciyi derinden etkiledi.

FİNALDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Bölümün finalinde Azem’in sağlıklı bir şekilde Piraye ile birlikte ortaya çıkması, tüm dengeleri değiştirdi. Bu sahne, izleyicilerin aklında yeni sorular bırakırken heyecanı zirveye taşıdı.