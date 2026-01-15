Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenol Sönmez’in yönettiği dizide bir de sürpriz yaşanacak. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in diziye konuk olarak katılacağı ve dizi için şarkı söyleyeceği öğrenildi.

SÖZLERİ YILMAZ ERDOĞAN’A AİT

Öte yandan ünlü şarkıcının söyleyeceği şarkının sözlerinin Yılmaz Erdoğan’a ait olduğu öğrenildi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İnci Taneleri’ne yeni sezonda Haydar Şişman ve Umut Kurt katıldı.

HAYDAR ŞİŞMAN KİMDİR?

Ressam, sinema ve dizi oyuncusu Haydar Şişman 4 Eylül 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Şişman, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun odu.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Kalandar Soğuğu filmi ile yaşadı. Daha sonra ise Yol Kenarı adlı sinema filminde yer aldı. Kalandar Soğuğu filminde sergilediği performansla Altın Haydar Şişman, Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Aynı zamanda ressam olan Haydar Şişman, Rezonans-2 adlı sergisini 2018 ‘de açtı.

Şimdiye dek 4 film ve dizide rol alan Haydar Şişman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hurşit Dere karakterine hayat verdi.