Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan fenomen dizinin yeni bölümünden paylaşılan ilk sahneler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"OĞLU DA PAVYONA MI DÜŞTÜ?"

Ön izleme, Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in dansıyla başlıyor. Ardından Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cihan karakterinin pavyona gelişi dikkat çekiyor. Bu sahneler bazı izleyiciler tarafından eleştirilirken, “Oğlu da pavyona mı düştü?” gibi yorumlar yapıldı.

47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan ile Reyyaz arasındaki gerilim giderek tırmanır. Cihan, babasının intikamını almaktan vazgeçmeye niyetli değildir. Fakat gelen beklenmedik bir haber, iki taraf için de dengeleri altüst edecek bir kırılma anı yaratır.

Öte yandan yaşanan karmaşayı öğrenen Azem, bir kez daha zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Gitmekle kalmak arasında sıkışıp kalan Azem’in kararı merak konusu olur. Nehir ise babasının yokluğunda savrulmayı sürdürürken, karşısına çıkan ikinci şansı değerlendirmeye yanaşmaz.