İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası

Üç sezon süren yolculuğunda, ismiyle özdeşleşen ‘inci’ gibi ince işlenmiş hikâyesi ve karakterleriyle pek çok yapıtı etkileyen dizi, edebiyatın ekranda da reyting kralı olabileceğini ispatladı.

Yalnızca milyonlarca izleyicinin değil, bizzat Yılmaz Erdoğan’ın da yüreğinde özel bir yer edindi.