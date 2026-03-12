Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ‘İnci Taneleri’, “Gerçek hayat, hikâyelerden esinlenir” cümlesiyle başladığı Kanal D serüvenine bu akşam nokta koyuyor. Azem karakteriyle yeni bir ikon yaratan Erdoğan, adeta şiir gibi yazdığı repliklerle izleyicinin gönlünü fethetti.

Haberi Paylaş
İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 1

Kanal D’de yayınlanan ‘İnci Taneleri’, bu akşam ekrana gelecek son bölümüyle seyirciyle vedalaşıyor.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 2

Kırık kanatlarına rağmen uçmayı bırakmayan Dilber (Hazar Ergüçlü), hüzünlü öyküsüyle kalplere dokunurken, dansıyla da izleyenleri büyüledi. Sayısız unutulmaz anıyla hafızalara kazınan ‘İnci Taneleri’, Türk televizyon tarihine derin bir iz bıraktı.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 3

Üç sezon süren yolculuğunda, ismiyle özdeşleşen ‘inci’ gibi ince işlenmiş hikâyesi ve karakterleriyle pek çok yapıtı etkileyen dizi, edebiyatın ekranda da reyting kralı olabileceğini ispatladı.

Yalnızca milyonlarca izleyicinin değil, bizzat Yılmaz Erdoğan’ın da yüreğinde özel bir yer edindi.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 4

Hikâye, ustanın ekibe yaptığı veda konuşmasındaki “Gururla kederin böyle birbirine girdiği bir şey çok az yaşadım. Bütün çekim süreci, her şeyiyle muazzam bir iş oldu. Gerçek ‘İnci Taneleri’ sizsiniz” sözleriyle daha da anlam kazandı.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 5

İNCİ TANELERİ

İnci Taneleri dizisi, Kanal D'de yayınlanan, BKM yapımı duygusal bir dram dizisidir. Senaryosunu ve genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği dizi, yönetmen Şenol Sönmez tarafından çekilmiştir.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 6

KONU

Yıllar önce karısını öldürmekle suçlanıp hapse giren edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ (Yılmaz Erdoğan), cezaevinden çıktıktan sonra dağılan hayatını yeniden toparlamaya çalışır.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 7

Çocuklarını bulmak, geçmişindeki sırları çözmek ve kolyesinden kopup dağılan "inci taneleri" gibi savrulan ailesini bir araya getirmek ister.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 8

Acılar, kayıplar, umut ve yeniden doğuş temaları etrafında dönen hikâye, pavyon dünyası, dans, aşk ve aile bağlarını derinlemesine işler. "Gerçek hayat, hikâyelerden esinlenir" mottosuyla edebiyat ve gerçeklik arasındaki bağı vurgular.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 9

BAŞLICA OYUNCULAR VE KARAKTERLER

• Yılmaz Erdoğan: Azem Yücedağ (Ana karakter, edebiyat öğretmeni)

• Hazar Ergüçlü: Dilber (Pavyon dansçısı, kırık kanatlı ama umut dolu kadın)

• Selma Ergeç: Piraye

• Kubilay Aka: Cihan

• Güven Kıraç: Kasım

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 10

Diğer önemli isimler: Rıza Kocaoğlu, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, İrem Çıray, Onur Akbay, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi vb.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 11

Dizi, Yılmaz Erdoğan'ın şiirsel replikleri, duygusal derinliği ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti. Özellikle Azem ve Dilber karakterleri izleyicilerde büyük etki yarattı.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 12

YAYIN BİLGİLERİ

• Başlangıç: 25 Ocak 2024

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 13

• Yayın günü: Perşembe akşamları saat 20.00 (Kanal D)

• Toplam: 3 sezon

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 14

• Final: Bugün (12 Mart 2026) yayınlanacak 51. bölüm ile veda ediyor. Dizi toplam 3 sezonluk planlanmıştı ve bu akşam büyük finalle sona eriyor.

İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 15
İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası - Resim: 16
Kaynak: Magazin Servisi
