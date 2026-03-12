Kanal D’de yayınlanan ‘İnci Taneleri’, bu akşam ekrana gelecek son bölümüyle seyirciyle vedalaşıyor.
İnci Taneleri'nde büyük final: Azem ve Dilber'in vedası
Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ‘İnci Taneleri’, “Gerçek hayat, hikâyelerden esinlenir” cümlesiyle başladığı Kanal D serüvenine bu akşam nokta koyuyor. Azem karakteriyle yeni bir ikon yaratan Erdoğan, adeta şiir gibi yazdığı repliklerle izleyicinin gönlünü fethetti.
Kırık kanatlarına rağmen uçmayı bırakmayan Dilber (Hazar Ergüçlü), hüzünlü öyküsüyle kalplere dokunurken, dansıyla da izleyenleri büyüledi. Sayısız unutulmaz anıyla hafızalara kazınan ‘İnci Taneleri’, Türk televizyon tarihine derin bir iz bıraktı.
Üç sezon süren yolculuğunda, ismiyle özdeşleşen ‘inci’ gibi ince işlenmiş hikâyesi ve karakterleriyle pek çok yapıtı etkileyen dizi, edebiyatın ekranda da reyting kralı olabileceğini ispatladı.
Yalnızca milyonlarca izleyicinin değil, bizzat Yılmaz Erdoğan’ın da yüreğinde özel bir yer edindi.
Hikâye, ustanın ekibe yaptığı veda konuşmasındaki “Gururla kederin böyle birbirine girdiği bir şey çok az yaşadım. Bütün çekim süreci, her şeyiyle muazzam bir iş oldu. Gerçek ‘İnci Taneleri’ sizsiniz” sözleriyle daha da anlam kazandı.
İNCİ TANELERİ
İnci Taneleri dizisi, Kanal D'de yayınlanan, BKM yapımı duygusal bir dram dizisidir. Senaryosunu ve genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği dizi, yönetmen Şenol Sönmez tarafından çekilmiştir.
KONU
Yıllar önce karısını öldürmekle suçlanıp hapse giren edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ (Yılmaz Erdoğan), cezaevinden çıktıktan sonra dağılan hayatını yeniden toparlamaya çalışır.
Çocuklarını bulmak, geçmişindeki sırları çözmek ve kolyesinden kopup dağılan "inci taneleri" gibi savrulan ailesini bir araya getirmek ister.
Acılar, kayıplar, umut ve yeniden doğuş temaları etrafında dönen hikâye, pavyon dünyası, dans, aşk ve aile bağlarını derinlemesine işler. "Gerçek hayat, hikâyelerden esinlenir" mottosuyla edebiyat ve gerçeklik arasındaki bağı vurgular.
BAŞLICA OYUNCULAR VE KARAKTERLER
• Yılmaz Erdoğan: Azem Yücedağ (Ana karakter, edebiyat öğretmeni)
• Hazar Ergüçlü: Dilber (Pavyon dansçısı, kırık kanatlı ama umut dolu kadın)
• Selma Ergeç: Piraye
• Kubilay Aka: Cihan
• Güven Kıraç: Kasım
• Diğer önemli isimler: Rıza Kocaoğlu, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, İrem Çıray, Onur Akbay, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi vb.
Dizi, Yılmaz Erdoğan'ın şiirsel replikleri, duygusal derinliği ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti. Özellikle Azem ve Dilber karakterleri izleyicilerde büyük etki yarattı.
YAYIN BİLGİLERİ
• Başlangıç: 25 Ocak 2024
• Yayın günü: Perşembe akşamları saat 20.00 (Kanal D)
• Toplam: 3 sezon
• Final: Bugün (12 Mart 2026) yayınlanacak 51. bölüm ile veda ediyor. Dizi toplam 3 sezonluk planlanmıştı ve bu akşam büyük finalle sona eriyor.