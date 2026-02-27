Azem, eski öğrencisi olan polis müdürü Erman’ın karşısına çıkarak yaşananları kendi ağzından anlattı. “Beni merak etmeyin, iyiyim. Sadece bunu söylemeye geldim” diyerek bir süre daha gözlerden uzak kalacağının mesajını verdi.
İnci Taneleri’nde Azem’in dönüşüyle dengeler değişti: Kıskançlık, intikam ve büyük dönüş
İnci Taneleri dizisinde öldüğü düşünülen Azem için düzenlenen anma gecesi, herkesi ters köşeye yatıran bir gelişmeyle sarsıldı. Kayıp para krizi, aile içi sırların açığa çıkması ve sert yüzleşmelerle dolu gecede Azem’in beklenmedik dönüşü tüm dengeleri değiştirdi.Derleyen: Hande Karacan
Bu sırada Reyyaz’a ait paranın kaybolduğunu öğrenen Cihan, durumu önce Necmi’ye, ardından Kuyucaklı dostlarına açtı. Nusret ise suçlamaları reddetti. Ancak Cihan ile Nusret arasında yükselen tansiyon kısa sürede kontrolden çıktı.
OTELDE DENGELER ALTÜST
Azem, senarist Demir’in yanına taşınarak geleceğiyle ilgili yeni planlar yapmaya koyuldu. Demir ise dışarıdaki karmaşayı bir bir aktardı: Nehir’in kötü durumda olduğunu, Cihan ve arkadaşlarının Reyyaz’ın parasını aldığını fakat paranın ortadan kaybolduğunu anlattı.
Ayrıca Ferda’nın eşi Gülten’in otele gelerek Azem’in Ferda’nın babası olduğunu söylediğini iletti. Üstelik şiir kitabında geçen “Azem Yücedağ” ismi Ferda’nın dikkatinden kaçmamıştı.
Kamuran’ın sözleri sonrası Dilber’e yaklaşmaya karar veren Servan da Mısır Palas Oteli’ne yerleşti. Durumu öğrenen Dilber, Servan’ın odasına giderek net konuştu: “Benimle ilgili bir beklentin varsa, vazgeç.”
SIRLARIN AĞIRLIĞI
Gülten, Nehir’le yüzleşerek Ferda’nın gerçeği öğrenmesi gerektiğini söyledi. “Babanız, Ferda’nın sizin kardeşiniz olduğunu bana anlatmıştı” sözleri Nehir’i derinden sarstı.
Kayıp paranın peşini bırakmayan Cihan, iz sürdükçe şüphelerini Nusret üzerinde yoğunlaştırdı. Nusret’i takip eden Cihan, onun Nehir’in odasına girdiğini gördü ve içeride yasaklı madde verildiğine tanık oldu. Ortalık karıştı. Çıkan kavganın ardından Nusret, parayı aldığını itiraf etti.
Yaşananları öğrenen Dilber büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldız ile birlikte Nehir’i Nusret’ten uzak durması için uyardılar. Oteldeki kavga ise Demir aracılığıyla Azem, Nergis ve Kasım’ın da kulağına gitti.
ANMA GECESİNDE ŞOK
İzzet’in öncülüğünde Azem için bir anma gecesi düzenlendi. Otel lobisinde dostları bir araya geldi. Demir, geceye son anda katılarak Azem’in kitabının basıldığını duyurdu.
Eğlence havasında başlayan gece, Dilber’in sert çıkışıyla yön değiştirdi. Kasım, Nergis ve Piraye’ye tepkisini dile getirdiği sırada kapı açıldı ve herkes donup kaldı: Azem hayattaydı.
“REYYAZ BENİ ÖLDÜRMEDİ”
Azem, sessizliği bozarak gerçeği açıkladı:
“Reyyaz beni öldürmedi, aksine hayatımı kurtardı. Sonrasında aramızda hesap kapandı. Necmi’nin planını anlattım. Gitmeyi düşünüyordum ama siz intikam peşine düşünce vazgeçtim.”
Erman ise Azem’i dikkatli olması konusunda uyardı; karşılarında tek bir yapı değil, birden fazla tehlikeli oluşum olduğunu ve bir süre daha ortalarda görünmemesi gerektiğini söyledi.
BABA VE OĞUL
Azem ile Cihan baş başa geldi. Azem, oğlunu korumak için sessiz kaldığını, her şeyi uzaktan takip ettiğini dile getirdi. “Baba oluyormuşsun… Belki şimdi beni daha iyi anlarsın. Her şeyi düzelteceğiz” sözleri duygusal bir yüzleşmeye dönüştü.
DİLBER’İN KIRILAN GÜVENİ
Azem’in yaşadığını herkes öğrenirken Dilber’in bundan habersiz kalması yeni bir krize yol açtı. Günlerce yas tutan Dilber, Azem’in Piraye ile aynı evde kalmasını kıskançlıkla karşıladı.
“Bir sen kalmıştın, sen de yalan söyledin!” diyerek sitem etti.
Lobide Azem’in yanına giden Dilber, tam o sırada gelen Servan’la yakınlaşarak onu kıskandırmaya çalıştı. Otel lobisindeki bu gerilim, yaklaşan büyük hesaplaşmaların habercisi oldu.