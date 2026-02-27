İnci Taneleri’nde Azem’in dönüşüyle dengeler değişti: Kıskançlık, intikam ve büyük dönüş

Kayıp paranın peşini bırakmayan Cihan, iz sürdükçe şüphelerini Nusret üzerinde yoğunlaştırdı. Nusret’i takip eden Cihan, onun Nehir’in odasına girdiğini gördü ve içeride yasaklı madde verildiğine tanık oldu. Ortalık karıştı. Çıkan kavganın ardından Nusret, parayı aldığını itiraf etti.

Yaşananları öğrenen Dilber büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldız ile birlikte Nehir’i Nusret’ten uzak durması için uyardılar. Oteldeki kavga ise Demir aracılığıyla Azem, Nergis ve Kasım’ın da kulağına gitti.

ANMA GECESİNDE ŞOK

İzzet’in öncülüğünde Azem için bir anma gecesi düzenlendi. Otel lobisinde dostları bir araya geldi. Demir, geceye son anda katılarak Azem’in kitabının basıldığını duyurdu.