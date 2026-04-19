Fatih Altaylı’nın programına katılan Kocaoğlu, dizinin aslında 16 bölüm olarak planlandığını ancak çekimlerin öngörülen tarihten geç başlaması ve yayın döneminin diğer dizilerle çakışması nedeniyle sürecin değiştiğini ifade etti. Bu durumun yapımın gidişatını etkilediğini ve planlanan akışın dışına çıkıldığını belirtti.

Kocaoğlu’nun aktardığına göre, başlangıçta daha uzun soluklu tasarlanan proje, izlenme oranlarının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte yeniden yapılandırıldı. Bu süreçte senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, hikâyeyi daha kısa bir formata indirerek 7 bölümde tamamlamayı tercih etti.

Oyuncu ayrıca Yılmaz Erdoğan’ın, diziyi televizyonun alışıldık aksiyon ve çatışma kalıplarına yönlendirmek yerine kendi anlatım dilini korumakta ısrarcı olduğunu vurguladı. Kocaoğlu, “Karakterlere silahlı, çatışmalı sahneler eklemek yerine hikâyenin doğal akışını korumayı seçti. Televizyonun beklentilerine göre değil, kendi bakış açısına göre hareket etti,” sözleriyle süreci özetledi.