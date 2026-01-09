Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri, 44. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Yeni sezon için beklenti yükselirken, dizinin yayın takviminde uzun süre yer almaması izleyicilerde soru işaretleri oluşturdu.

15 Mayıs’ta yayınlanan sezon finalinin ardından dizinin geri dönüşü gecikti. Bunun nedeni ise Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı ve 8 bölümden oluşacak “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri oldu. Bu süreç nedeniyle İnci Taneleri yaklaşık 8 aylık bir aranın ardından yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in yer aldığı dizide herhangi bir zaman atlaması olmayacağı ve hikâyenin kaldığı noktadan devam edeceği öğrenildi.

KARAR NETLEŞTİ

Fenomen dizinin merakla beklenen üçüncü sezonunun bu ay içinde başlaması planlanıyor. Gün değişikliği iddiaları gündeme gelse de, İnci Taneleri’nin yayın günü konusunda net karar verildi. Dizi, alışılmış yayın günü olan perşembe akşamları Kanal D ekranlarında olmaya devam edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; dizinin yeni sezonunun yetişmesi hâlinde 22 Ocak Perşembe, aksi durumda ise 29 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.