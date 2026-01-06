Final beklentilerine rağmen Kanal D yönetiminin talebiyle 3. sezon onayını alan İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden çekimlere başladı.
İnci Taneleri geri dönüyor ama... Final mi, yeni sezon mu? Yılmaz Erdoğan müjdesi
Kanal D’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen İnci Taneleri, uzun bir aranın ardından yeniden setlere döndü. Yılmaz Erdoğan’ın hem kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı dizinin final yapacağı konuşulurken, izleyicileri şaşırtan bir şekilde 3. sezon için start verildi.
Yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizinin yol haritasına dair önemli bilgiler de paylaşıldı.
Edinilen bilgilere göre İnci Taneleri’nin ekran macerası uzun sürmeyecek.
DİZİYE KELEDOŞ VE SERVAN DAHİL OLACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, 3. sezonda yayınlanacak 16 bölümün ardından final yapacak. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı 5 bölümlük yeni hikâye kapsamında diziye iki yeni karakter dahil edilecek.
Dilber’in geçmişinden gelen aşkı Servan ve mafya dünyasından Keledoş karakterleri için oyuncu arayışları sürerken, dizinin yayın gününün perşembeden salıya alınması da gündemdeki ihtimaller arasında yer alıyor.
İNCİ TANELERİ KONUSU
Azem Yücedağ adlı öğretmenin kaybettiklerini bulma mücadelesini konu alan İnci Taneleri, Azem'in öğretmen eşini öldürme suçlaması üzerine kuruluyor.
Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayatı olan Azem, eşinin ölümüyle kendisini tersine dönmüş bir hayatın içinde buluyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem, sakladığı büyük sırla birlikte yaşam mücadelesine başlıyor.
OYUNCU KADROSU
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan gibi oyuncular rol alıyor.