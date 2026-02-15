İnci Taneleri, Kanal D ekranlarında 3. sezonuyla izleyici karşısına dönmüştü. Dizinin bu sezon final yapacağı biliniyordu ancak kesin tarih henüz açıklanmamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, merak edilen final tarihini duyurdu.
Fenomen dizi İnci Taneleri final kararı aldı: Hayranlarını üzecek haber
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 3. sezonun ardından 51. bölümde final yapacak. Final kararı, kanal ve yapım şirketinin ortak kararıyla alındı.Derleyen: Hande Karacan
2. sezon sonunda bitirilmesi planlanan dizi, kanal yönetimi ve izleyicilerin yoğun talebi üzerine 3. sezon onayı almıştı. Sezon ortasında başlamasına rağmen tatmin edici reytingler elde eden yapım için artık kesin karar verildi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kanal D ile yapım şirketinin ortak kararı doğrultusunda İnci Taneleri, 51. bölümde ekran yolculuğunu noktalayacak.
2024 yılında başlayan İnci Taneleri dizisi, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı, Kanal D'de yayınlanan bir Türk dram dizisidir.
Konusu
Dizi, edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ'ın (Yılmaz Erdoğan) trajik hikâyesini anlatıyor. Mutlu bir aile babası ve sevilen bir öğretmenken, eşini öldürmekle suçlanıp uzun yıllar (yaklaşık 10 yıl) hapis yatan Azem, cezaevinden tahliye olduktan sonra hayatını yeniden kurmaya ve kaybettiklerini (özellikle çocuklarını) bulmaya çalışır. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopup dağılan inci tanelerini yeniden toplama metaforuyla sembolize edilen parçalanmış ailesini ve ilişkilerini onarmaya çabalar.
Zamanın acımasızlığı, çocuklar için de hayatı değiştirmiştir; artık bambaşka yollara sapmışlardır. Dizi, aile bağları, masumiyet, adalet arayışı, ikinci şans ve umut temalarını işlerken duygusal derinlikli sahnelerle ilerler.
Oyuncular
Yılmaz Erdoğan → Azem / Adem Yücedağ
Hazar Ergüçlü → Dilber
Selma Ergeç → Piraye Salacak
Kubilay Aka → Özgür Yücedağ / Cihan Seyhan (
Güven Kıraç → Kasım (Azem'in arkadaşı)
Yasemin Baştan → Nergiz
Diğer önemli oyuncular arasında Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Mustafa Yıldıran, İrem Çıray, Onur Akbay gibi isimler yer alıyor.