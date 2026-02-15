Fenomen dizi İnci Taneleri final kararı aldı: Hayranlarını üzecek haber

Konusu

Dizi, edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ'ın (Yılmaz Erdoğan) trajik hikâyesini anlatıyor. Mutlu bir aile babası ve sevilen bir öğretmenken, eşini öldürmekle suçlanıp uzun yıllar (yaklaşık 10 yıl) hapis yatan Azem, cezaevinden tahliye olduktan sonra hayatını yeniden kurmaya ve kaybettiklerini (özellikle çocuklarını) bulmaya çalışır. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopup dağılan inci tanelerini yeniden toplama metaforuyla sembolize edilen parçalanmış ailesini ve ilişkilerini onarmaya çabalar.