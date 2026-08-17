Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiliz basını, Galatasaray'ın 31 yaşındaki Portekizli yıldız için bu hafta Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlandığını ve transfer operasyonunu bizzat Başkan Dursun Özbek'in yönettiği iddiasını gündeme taşıdı.

GALATASARAY'DAN 50 MİLYON EUROLUK PAKET

Telegraph'ın haberine göre; Galatasaray, Bruno Fernandes için bonuslarla birlikte 50 milyon Euro değerinde bir teklif hazırladı.

Sarı-Kırmızılıların 35 milyon Euro garanti bonservis bedelini 2028 yılına kadar üç taksit şeklinde ödemeyi planlanladığı ve anlaşmaya 15 milyon Euro'ya ulaşabilecek bonusların eklenebileceği kaydedildi.

BRUNO FERNANDES'E 4 YILDA 84 MİLYON EURO

Galatasaray'ın yalnızca Manchester United'a değil, Bruno Fernandes'e sunmaya hazırlandığı teklifin de tüm detayları haberde yer aldı.

Portekizli futbolcuya 4 yıllık sözleşme ve sezon başına net 21 milyon Euro önerileceği iddia edildi.

Fernandes'in sözleşme süresince garanti maaştan toplam 84 milyon Euro kazanabileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın ayrıca yıldız futbolcuya 4 milyon Euro imza parası vermeye hazır olduğu paylaşılan bilgiler arasında.

DURSUN ÖZBEK TRANSFERİ BİZZAT YÖNETİYOR

Haberde ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Bruno Fernandes transferini bizzat takip ettiği öne sürüldü.

Sarı-Kırmızılıların hazırladığı bonus paketinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi başarılarının da önemli yer tuttuğu belirtildi.

Buna göre Manchester United'a kazanılacak her Süper Lig şampiyonluğu için 1,5 milyon Euro, toplamda ise en fazla 6 milyon Euro ödenebilecek.

Fernandes'in ilk sezonunda Süper Lig'in asist kralı olması durumunda 2 milyon Euro, bunu ikinci sezonunda başarması halinde ise 1,5 milyon Euro daha bonus verileceği aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DE BONUS VAR

Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Manchester United'ın 1 milyon Euro daha kazanacağı belirtildi.

Sarı-Kırmızılıların Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde 1 milyon Euro, çeyrek finale çıkması durumunda ise 3,5 milyon Euro ilave ödeme yapılacağı kaydedildi.

MANCHESTER UNITED SATIŞA KARŞI

Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesinde son 12 aya girdiği, İngiliz kulübünün ise kontratı bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.

Portekizli yıldızın haftalık yaklaşık 200 bin sterlin kazandığı ifade edilirken sözleşmesindeki 65 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin geçen ay sona erdiği aktarıldı.