Yeniçağ yazarlarından gazeteci İnanç Uysal, Meltem TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uysal, erken seçim senaryosu ve Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Meclis aritmetiğinin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Uysal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bahsettiğiniz senaryo, siyasetin en dinamik ve stratejik hamlelerini barındıran bir denklem. Erken alınmış bir seçim kararında cumhurbaşkanının tekrar aday olabilmesi için anayasal olarak Meclis'in üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla (yani 360 milletvekiliyle) seçim kararı alması gerekiyor.

Sizin de belirttiğiniz gibi, bu sayıya ulaşmak için kulislerde transferler, yeni katılımlar ya da muhalefetin (örneğin CHP'nin) desteği gibi formüller her zaman masadadır. Ancak işin içine DEM Parti ve bu stratejinin zamanlaması girdiğinde risk analizi şu şekilde değişiyor:

DEM'i Bekletmenin Seçim Riski: Eğer iktidar bloğu, DEM Parti'yi süreçte dışarıda bırakıp veya "biraz daha beklesin" diyerek süreci ağırdan alırsa, bu durum Meclis'teki o kritik 360 sayısına ulaşmayı riske atabilir. Çünkü her bir sandalyenin ve partinin desteği bu matematiksel denklemde hayati önem taşır.

İlk Tur Stratejisi ve Erdoğan Faktörü: Dediğiniz gibi, DEM Parti'nin ilk turda kendi adayını çıkarması veya doğrudan mevcut yönetime destek vermeyecek gibi durması, seçimleri kaçınılmaz olarak ikinci tura taşıma potansiyeli taşır.

Zamanlama Kumarı: Muhalefeti veya DEM'i "bekletme" politikası, tabandaki milliyetçi oyları konsolide etmek için bir strateji olabilir. Ancak Meclis'teki aritmetik garantilenmeden atılacak adımlar, seçimi tamamen bir risk alanına dönüştürür. Yani evet, süreci fazla ağırdan almak veya partileri çantada keklik görmek, seçimi ve adaylık formülünü ciddi şekilde riske atabilir.

Peki sizce muhalefet kanadı, bu anayasal çoğunluk arayışında erken seçim kapısını açmak için ne kadarlık bir taviz vermeye hazırdır?"