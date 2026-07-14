Yeniçağ Gazetesi
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İmzalar atıldı, silahlar çekildi: Bursa Adliyesi’nde hareketli anlar

Bursa’da bir boşanma davasının ardından adliye otoparkında çıkan ve pompalı tüfek ile tabancaların kullanıldığı çatışma yaşandı. Silah sesleri üzerine adliyenin çevresinde önlem olan polis 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA / İHA
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İmzalar atıldı, silahlar çekildi: Bursa Adliyesi’nde hareketli anlar - Resim: 1

Bursa’da boşanma davası sonrası tarafların yakınları arasında adliye otoparkında pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavga çıktı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

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İmzalar atıldı, silahlar çekildi: Bursa Adliyesi’nde hareketli anlar - Resim: 2

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’ndaki Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin otoparkında meydana geldi.

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İmzalar atıldı, silahlar çekildi: Bursa Adliyesi’nde hareketli anlar - Resim: 3

Boşanma aşamasındaki Güneş ve Reşat T. çiftinin aileleri arasında duruşma sonrası çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli polisler kavgaya müdahale edip sonlandırdı.

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İmzalar atıldı, silahlar çekildi: Bursa Adliyesi’nde hareketli anlar - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. 5 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan 4 tabanca ve 1 pompalı tüfeğe de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İmzalar atıldı, silahlar çekildi: Bursa Adliyesi’nde hareketli anlar - Resim: 5
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İmzalar atıldı, silahlar çekildi: Bursa Adliyesi’nde hareketli anlar - Resim: 11
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