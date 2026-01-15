Tahliye olduktan sonra konferans konferans dolaşıp açılım propagandası yapan Veysi Aktaş, Eğer bu süreç başarıya gitmezse, Kürtler bir daha Türkiye ile beraber olmaz" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Aktaş, sözde Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak, "Bu süreç artık kalıcı hale getirilmeli. Her şey tamam demeyi çok isterdim ama ne iyimser ne de kötümser konuşmayalım." dedi.

"KÜRTLER BİR DAHA TÜRKİYE İLE BERABER OLMAZ"

Şeffaf ve pazarlıksız yürütüleceği söylenerek başlayan sözde Terörsüz Türkiye sürecinde her ne kadar 'taviz yok' denilse de sürece yönelik istekler bir türlü bitmiyor. Şimdi de 25 temmuz 2025'de İmralı'dan tahliye edilen Veysi Aktaş sürecin başarısız olması durumunda "Kürtler bir daha Türkiye ile beraber olamaz" diyerek açıkça tehditler savurdu. Aktaş ayrıca bu süreç her iki taraf için de bir fırsattır dedi.