Gazeteci Sedat Bozkurt, yazısında Abdullah Öcalan’ın yeni süreçteki konumuna dair fiziksel ve hukuki hazırlıkları şu şekilde aktardı:

"Abdullah Öcalan için İmralı'da bir ev değil, çalışma ofisi oluşturuldu. Ancak Öcalan buraya geçmiyor. Önce 'statüsünün' belirlenmesini istiyor. Bu ofisi 'ne adına' kullanacağının netleşmesini istiyor. MHP Lideri Bahçeli'nin dillendirdiği ve acele de edilmesini istediği talep bu."

KANDİL İLE DOĞRUDAN TEMAS

İletişim trafiğinin sadece mesajlaşma düzeyinde kalmadığını, devletin de bu sürece doğrudan dahil olduğunu belirten Bozkurt, şu bilgileri paylaştı:

"Sürece ilişkin dile getirilen bilgilere göre, Öcalan Kandil ile doğrudan ve sık görüşüyor. Bu görüşmeye devlet görevlileri de dahil oluyor. Ortak görüşme yapılıyor, yani gözlemci gibi değil. Görüşmenin raporları da PKK'nın muhtelif kanatlarına iletiliyor. Suriye'de de hem Şam hem de Rojova ile temas var."

GARA’DAN ÇEKİLME VE MÜNFESİH ÖRGÜT YASASI

PKK’nın askeri varlığına dair sahadaki durumu ve beklenen yasal düzenlemeyi detaylandıran Bozkurt, yazısını şu alıntılarla sürdürdü:

"PKK'nın 4 ayrı bölgenin sadece Gara bölgesinde silahlarını tamamen bıraktığı tespit edilmiş. Türkiye'den tamamen çıktıkları, sınıra yakın her yerden ayrıldıkları, mağaraların tamamının imha edildiği de teyit edilen bilgiler arasında."

YASAL DÜZENLEMEDE 'MÜNFESİH ÖRGÜT' FORMÜLÜ

İktidarın en büyük korkusu, çıkarılacak bir yasal düzenlemenin (af veya ceza indirimi benzeri) genel bir "terör" tanımı üzerinden yapılması. Bozkurt, bu durumu şu şekilde açıklıyor:

"Yasal düzenlemenin sadece PKK'lılara kapsaması için metne 'kendini fesheden terör örgütü/münfesih örgüt' tanımı konulacak."

Bu tanım, örgütün kendisini feshetmesi şartıyla üyelerine yasal bir kapı açmayı hedefliyor. Buradaki temel amaç, düzenlemenin ucu açık kalıp iktidarın "kırmızı çizgisi" olan diğer yapıları kapsamasını engellemek.

FETÖ VE İŞİD FİLTRESİ

Bozkurt yazısında, genel bir yasal düzenlemenin iktidar için yaratacağı "istenmeyen sonuçlar" net bir şekilde ortaya konuyor:

"'Terörist' genel tanımına iktidarın hiç istemediği 'FETÖ' veya 'İŞİD' elemanlarının da girmesi riski var. İŞİD'li çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Suriye'de yasal durumlarının netleşmesini bekliyor, Türkiye'ye gelmek için."

İşte bu yüzden "münfesih örgüt" gibi spesifik bir tanım, iktidar için bir güvenlik supabı işlevi görüyor.

İDDİA: BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Sürecin sadece kağıt üzerinde kalmadığı, sahada bir "güven tazeleme" operasyonuna dönüştüğü de iddialar arasında. Bozkurt, devletin samimiyetini kanıtlamak için attığı adımı şu sözlerle aktarıyor:

"Çok sayıda ceza süresi sona eren ama muhtelif yasal gerekçelerle tahliyesi gerçekleşmemiş PKK'lının salıverilmesi de devletin samimiyetini göstermesi açısından taraflarca dillendiriliyor. Bu amaçla bırakılanların sayıları binlerle ifade ediliyor."

YASAL KORUMA VE YAVAŞLAMA SANCISI

Sürecin "silah bırakma" aşamasında neden yavaşladığının cevabı da yine bu yasal zeminde yatıyor. Örgüt üyelerinin kendilerini hukuki bir boşlukta hissettikleri belirtiliyor:

"PKK'lıların talep ettikleri yasal koruma imkânı konusunda yavaş hareket edilmesi en önemli sıkıntı. Yasa ve anayasanın uygulanmasındaki sıkıntılar bilindiği için... örgüt içindeki tartışmaları ve gerginliği bunlar azaltmıyor."